Cezayirliler cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika
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Cezayirliler cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

6 saat önce

Cezayir'de beş adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Cezayirliler cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında, System.String[]

Cezayir'de beş adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Bağımsız Ulusal Seçim İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 24,5 milyon seçmen oy vermek için Türkiye saatiyle 10.00'da sandık başına gitti.

Seçim İdaresi, ülke genelinde 61 bin 14 sandıkta yapılacak oy verme işleminin Türkiye saatiyle 21.00'de sona ereceğini belirtti.

Bununla birlikte, Cezayir'in yurt dışındaki 914 bin 308 vatandaşı için de yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün tamamlanacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde, bazı Cezayirlilerin cumhurbaşkanlığı seçimini protesto ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Üyesi Muhammed Şerif Bilmeyhub, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, yurt dışındaki temsilciliklerde katılım oranının çarşamba akşamına kadar yüzde 20'ye vardığı bilgisini paylaştı.

Ülkenin güneyindeki 6 vilayette Bedevi göçebe toplulukların oy vermesi için yaklaşık 200 gezici sandığın dolaştığını aktaran Bilmeyhub, bu sandıklarda da katılımın yüzde 18-30 arasında seyrettiğini söyledi.

Cezayir'de ordu ve yönetim, yıl boyunca süren protesto dalgasını cumhurbaşkanlığı seçimleriyle sonlandırmak istiyor. Ancak, Cezayir sokağı ve muhalefeti, yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmasına itiraz ediyordu.

- Buteflika'nın adamları oy pusulasında

Oy pusulasında yer alan 5 adayın, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde devletin ve siyasetin üst kademelerinde yer almış olması halkın tepkisini çeken diğer bir nokta.

Buteflika müttefiki şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim oy pusulasında yer aldı.

Sokaktaki kitlesel hareket, seçim kampanyalarını da gölgede bıraktı. Adayların mitingleri göstericilerce protesto edildi. Başkentte adayların seçim afişlerini asması için ayrılan duvarlar boş kaldı, bazı bölgelerde de adayların posterlerinin üstüne aleyhte sloganlar yazıldı.

Mevcut atmosferde, Cezayir'de seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor.

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla bir kitlesel protesto dalgasına sürüklendi. Buteflika'nın, ordunun uyarılarıyla nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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