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Cezayirliler Fransa'nın nükleer denemelerine tepkilerini 62'nci yılında sürdürdü - Son Dakika

Cezayirliler Fransa'nın nükleer denemelerine tepkilerini 62'nci yılında sürdürdü

13.02.2022 20:24
Cezayirliler Fransa'nın nükleer denemelerine tepkilerini 62'nci yılında sürdürdü

Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'in güneyinde gerçekleştirdiği nükleer denemelere tepkiler aradan geçen onca yıla rağmen devam ediyor.

Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'in güneyinde gerçekleştirdiği nükleer denemelere tepkiler aradan geçen onca yıla rağmen devam ediyor.

Cezayirliler, Fransa'nın bölgede yaptığı ilk nükleer denemenin 62'nci yılında sosyal medyada yüzlerce paylaşımda bulundu.

"Fransa'nın nükleer patlamaları" etiketi altında tepkilerini duyuran sosyal medya kullanıcıları, Fransa'nın Cezayir'in çöllerinde gerçekleştirdiği suçları ortaya çıkarmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Twitter'daki paylaşımlarda Paris yönetiminin Cezayir'deki nükleer denemelerinin asla unutulmayacağı vurgulandı.

"İşledikleri suçların bedelini ödemeleri gerekiyor"

AA muhabirine konuşan Cezayirliler de Fransa'ya tepkilerini dile getirdi.

Güvenlik görevlisi Hüsnü Said, "Fransa'nın çöldeki nükleer denemeleri oldubittiye getirilecek bir konu değil. İşledikleri suçların bedelini ödemeleri gerekiyor." dedi.

Olayların üzerinden yıllar geçtiğini belirten Said, "Çöldeki denemelerde yaşanan patlamalarda kaç insan hayatını kaybetti ya da yaralandı hala bilmiyoruz. Fransa'nın yaptığı suçları gizlemek için konuyla ilgili belgeleri hala gizlediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Cezayir'de pastanecilik yapan Ahmed Hami ise, "Fransa'nın Cezayir'deki tarihinde birçok katliam var. Sadece çöldeki nükleer patlamalar değil." ifadelerini kullandı.

Hami, Fransa'nın yaptıklarına karşı Cezayirlilerin haklarını sonuna kadar savunmaları gerektiğini söyledi.

Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemeleri

Fransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta gerçekleştirmiş, nükleer denemelerine 1966'ya kadar devam etmişti.

Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

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Twitter, Cezayir, Nükleer, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirliler Fransa'nın nükleer denemelerine tepkilerini 62'nci yılında sürdürdü - Son Dakika


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