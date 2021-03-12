Cezayirliler "köklü değişim" talebiyle bir kez daha sokaklara indi - Son Dakika

Cezayirliler "köklü değişim" talebiyle bir kez daha sokaklara indi

12.03.2021 23:55
Cezayirliler

Cezayir'de "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yıl dönümü sonrasındaki üçüncü cuma gününde de binlerce kişi meydanlara inerek "köklü değişim" taleplerini dile getirdi.

Cezayir'de "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yıl dönümü sonrasındaki üçüncü cuma gününde de binlerce kişi meydanlara inerek "köklü değişim" taleplerini dile getirdi.

Cezayirliler, cuma namazı sonrası başkentin farklı bölgelerinden kent meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Köklü değişim taleplerini sloganlarla ifade eden göstericiler, ayrıca "Seçim gündemi siyasi krizi çözmez" ve "Yıktığınızı inşa etmeyi bize bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Aktivistler de sosyal medyada "Hirak'ın 108. cuması" etiketiyle başkent Cezayir dışında Konstantin, Skikda, Cicel, Annabe ve Vehran kentlerinde düzenlenen gösterilerden görüntüler paylaştı.

Rejimde köklü değişim talebi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin ikinci yılına denk gelen 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde eylemler yeniden başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki "değişim" talebini karşılama hamleleri

Tebbun'un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçim startı veren Tebbun, 7 Mart'ta seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yasa ile 2016'daki seçim kanununun yol açtığı "aday listelerinde üst sıralarda yer alabilmek için dönen yolsuzluğu" gidereceğini savunmuştu.

cumhurbaşkanı, Protesto, Cezayir, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Bursa'daki feci kazada ölen Semih Ural, doğum gününde defnedilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku
Akşener'den Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi         
01:07
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik Babacan'ın katıldığı DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik         
00:11
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 01:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayirliler "köklü değişim" talebiyle bir kez daha sokaklara indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei