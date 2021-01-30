Cezayirliler, Kovid-19 aşısı yaptırmada sakınca görmüyor - Son Dakika

Cezayirliler, Kovid-19 aşısı yaptırmada sakınca görmüyor

30.01.2021 22:03
Cezayirliler, Kovid-19 aşısı yaptırmada sakınca görmüyor, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara aşı yapılmaya başlanırken, sağlık merkezlerine gelen halk aşı yaptırmakta bir sakınca görmediklerini açıkladı.

Cezayir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara aşı yapılmaya başlanırken, sağlık merkezlerine gelen halk aşı yaptırmakta bir sakınca görmediklerini açıkladı.

Cezayir'de Kovid-19'a karşı Rusya tarafından üretilen ve dün ülkeye ulaşan Sputnik V aşısı virüsün ilk tespit edildiği Buleyde kentinde yapılmaya başlandı.

Aşı çalışmlarını yerinde inceleyen Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd, Buleyde'nin ülkedeki salgının başlangıç noktası ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilk bölge olması nedeniyle sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ülkede aşı yapılan ilk kadın olan İman Siletini, Kovid-19 aşısının sağlığa karşı bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Siletini, "Ben sağlık personeliyim. Kendimizi, çevremizi ve hastaları korumak için aşı yaptırmalı ve virüsün yayılmasını durdurmalıyız." dedi.

Cezayirliler aşıdan korkmuyor

Aşı olmak için merkezlerine gelen Cezayirliler ise virüsten korunmanın aşıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Sağlık merkezine aşı yaptırmak için gelen Abdulkadir Uleyva, Kovid-19 aşısı olmaktan korkmadığını söyledi.

Uleyva, "Devlet, vatandaşlarına zarar gelmesine izin vermez. Tüm dünyada aşı yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Tüm vatandaşları aşı olmaya çağıran Uleyva, aşı yaptırarak kendilerini ve tüm Cezayirlileri koruyacaklarını vurguladı.

Cezayirli yetkililer, Rusya'dan 500 bin doz Sputnik V aşısının dün ülkeye ulaştığını açıklamıştı. Ülkeye Sputnik V'nin yanı sıra İngiltere'den Astra-Zenaca ve Çin'in Sinovac aşılarının gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 44 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 bin 884 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 106 bin 887'ye, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 956'ya ulaştı.

Münir Karaloğlu, Cezayir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirliler, Kovid-19 aşısı yaptırmada sakınca görmüyor - Son Dakika


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