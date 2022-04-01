Cezayirliler ramazan alışverişlerinde "Rahmet" pazarlarını tercih ediyor - Son Dakika
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Cezayirliler ramazan alışverişlerinde "Rahmet" pazarlarını tercih ediyor

01.04.2022 18:14
Cezayirliler ramazan alışverişlerinde "Rahmet" pazarlarını tercih ediyor

Cezayir'de her yıl ramazan ayı öncesinde şehirlerin önemli meydanlarında kurulan "Rahmet" pazarları, halka uygun fiyatlarla meyve, sebze ve gıda ürünleri temin etme fırsatı sunuyor.

Cezayir'de her yıl ramazan ayı öncesinde şehirlerin önemli meydanlarında kurulan "Rahmet" pazarları, halka uygun fiyatlarla meyve, sebze ve gıda ürünleri temin etme fırsatı sunuyor.

Ticaret Bakanlığının denetiminde her sene ülkedeki dar gelirli ve yoksul ailelerin mutfak alışverişlerini uygun fiyatlarla yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan bu pazarlar, ramazan ayına kısa bir süre kala açılıyor ve bayram gününe kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Başkent Cezayir'deki Sidi Yahya Meydanı'nda kurulan "Rahmet" pazarında süt ve süt ürünleri satan Ahmed Bafur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazardaki fiyatların markettekilere oranla çok daha hesaplı olduğunu söyledi.

"Rahmet" pazarlarına ilgi yoğun

Bafur, pazarın her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sene pazardaki çadırlar (satış yerleri) ücretsiz olduğu için bu durumu fiyatlarımıza olumlu şekilde yansıttık. Cezayir kültüründe sütlü tatlıların önemli bir yeri var. Halkımız rahatça süt alıp mübarek ay boyunca yemeklerde, tatlılarda kullansınlar istiyoruz."

Cezayirliler, bayram alışverişlerinde de "Rahmet" pazarlarını tercih ediyor

Pazarda kuruyemiş ve kuru meyve satışı yapan Zaid Yusuf, son üç senedir bu pazara katılım sağladığını söyledi.

Pazarın her yıl ramazan başlamadan bir iki hafta önce açıldığını kaydeden Yusuf, "Rahmet pazarı, halka hem ramazan alışverişi fırsatı sunuyor hem de bayrama kadar açık olduğu için insanların hesaplı şekilde bayram alışverişlerini de yapmalarına olanak sağlıyor. Biz de bayrama yaklaştığımızda sattığımız ürünlerin arasına şekerlemeler ve tatlılar ekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Fiyatlar dışarıya göre daha uygun"

Pazara alışverişe gelen Umeyme Toumi, ramazan için toplu mutfak alışverişini burada yaptığını söyledi.

Toumi, "Fiyatlar dışarıya göre daha uygun o yüzden burayı tercih ediyorum. Ramazanın ortasına doğru tekrar geleceğim bayram için alışveriş yapacağım." dedi.

Başkent Cezayir'de bu yıl "1 Mayıs", "Sidi Yahya" ve "Şehitler Meydanı" gibi önemli merkezlerde kurulan Rahmet pazarlarında ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği ve sahurluk dağıtılacak.

Cezayirliler ramazan alışverişlerinde Rahmet pazarlarını tercih ediyor
Cezayirliler ramazan alışverişlerinde Rahmet pazarlarını tercih ediyor
Cezayirliler ramazan alışverişlerinde Rahmet pazarlarını tercih ediyor
Cezayirliler ramazan alışverişlerinde Rahmet pazarlarını tercih ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayirliler ramazan alışverişlerinde 'Rahmet' pazarlarını tercih ediyor - Son Dakika


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