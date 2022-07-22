Suç duyurusuna istinaden savcılık tarafından başlatılan tahkikatta Cezayirlioğlu hakkında, "İftira, suç uydurma, alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, tehdit, suç işlemeye tahrik, yargı görevi yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, zincirleme suç" başlıkları halinde suçlamalar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Madencilik, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cezayirlioğlu hakkında iftira, tehdit ve bilirkişi tanığı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla tahkikat başlatıldı - Son Dakika

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