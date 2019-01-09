Son Dakika Haberleri: Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"

Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"

1 saat önce

"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak.

Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi
"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak.

Artuklu Sarayı'nın 26 yıl başmühendisliğini yapan Cezeri'nin olağanüstü makineleri, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri'nin bugün hala kullandığımız 4 zamanlı dişli mekanizmalar, zamanı hassas şekilde ölçen saatler ve krank mili gibi icatlarının gösterileceği "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" mekanik tarihinin görkemli hikayesini meraklılarıyla buluşturacak.

15 Haziran'a kadar devam edecek sergi, bin 500 metrekarelik alanda, içerisinde boyutları 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alet ve makineyle, bilimden sanata, tarihten mekaniğe ziyaretçileri bilgilendirerek sıra dışı bir sergi deneyimi sunmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Artuklu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu

Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:36:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]