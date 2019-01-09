Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"
1 saat önce
"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak.
"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak. Artuklu
Sarayı'nın 26 yıl başmühendisliğini yapan Cezeri'nin olağanüstü makineleri, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri'nin bugün hala kullandığımız 4 zamanlı dişli mekanizmalar, zamanı hassas şekilde ölçen saatler ve krank mili gibi icatlarının gösterileceği "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" mekanik tarihinin görkemli hikayesini meraklılarıyla buluşturacak.
15 Haziran'a kadar devam edecek sergi, bin 500 metrekarelik alanda, içerisinde boyutları 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alet ve makineyle, bilimden sanata, tarihten mekaniğe ziyaretçileri bilgilendirerek sıra dışı bir sergi deneyimi sunmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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