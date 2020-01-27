Anadolu'nun büyük mucitleri arasında yer alan ve İslam'ın altın çağında önemli çalışmalara imza atan Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin tasarladığı eserlerin yer aldığı "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri" sergisi Antalya'da açıldı.



İstanbul Cezeri Müzesi tarafından Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde açılan sergide, Cezeri'nin şifreli, dört sürgülü kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, tarihin ilk insansı robotu olan içecek sunan çocuk otomatı gibi mekanik bilimine ışık tutan 18 parça eseri sergileniyor.

Sergi, özellikle bilime meraklı gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.



"Serginin dünyada ses getireceğine inanıyoruz"

İstanbul Cezeri Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Nisanur Çalışkan, gazetecilere, Türkiye'de örneği olmayan benzersiz bir sergi açtıklarını söyledi.

Sergide, mekaniğin hikayesinin yanında bir de zamanı ölçmenin hikayesini sunduklarını ifade eden Çalışkan, "Sergimiz her yaştan ziyaretçiye ilham vermek üzere tasarlandı. Özellikle en önem verdiğimiz husus ise Cezeri'yi çocukların eğitimine katkıda bulunacak şekilde konumlandırmak oldu. Bu serginin çok yakında dünyada da ses getireceğine inanıyoruz." dedi.



Sergi 3 Mart'a kadar ücretsiz gezilebilecek.