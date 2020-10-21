Cezerye kutusuna uyuşturucu hap gizleyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Cezerye kutusuna uyuşturucu hap gizleyen şüpheliler yakalandı

21.10.2020 19:26
Cezerye kutusuna uyuşturucu hap gizleyen şüpheliler yakalandı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cezerye kutusuna gizlediği 105 adet uyuşturucu hapla yakalanan K.Y. ile satın alacağı öne sürülen S.T., tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cezerye kutusuna gizlediği 105 adet uyuşturucu hapla yakalanan K.Y. ile satın alacağı öne sürülen S.T., tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. K.Y.'ye ait araçta yapılan aramada cezerye kutusunun içine gizlenmiş 105 gerica sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin el koyduğu olayda yapılan araştırmada, uyuşturucu maddesi satın alacağı iddia edilen S.T.'nin evine de operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 966 sentetik hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Cezerye kutusuna uyuşturucu hap gizleyen şüpheliler yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cezerye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezerye kutusuna uyuşturucu hap gizleyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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