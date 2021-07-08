Cezmi Nur AYDIN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika

Cezmi Nur AYDIN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yukarı Çayırardı köyü sakinlerinden Merhume Fatma ve Merhum Rıza KOYUN'un kızı Merhum Memmet AYDIN'ın eşi Sebahattin AYDIN'ın annesi İhsan, Şahinur, Mahinur ve Hamdi KOYUN'un kardeşleri Cezmi Nur AYDIN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Yeni Mahalle Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet keder ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Sebahattin AYDIN: 0552 570 85 29

08 Temmuz 2021, Perşembe