CF İstanbul 2025: İnşaat sektöründe ihracat fırsatları ve yeni pazarlar buluşuyor - Son Dakika
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Emlak

CF İstanbul 2025: İnşaat sektöründe ihracat fırsatları ve yeni pazarlar buluşuyor

CF İstanbul 2025: İnşaat sektöründe ihracat fırsatları ve yeni pazarlar buluşuyor

CF İstanbul, inşaat sektörüne yönelik ihracat odaklı bir fuar olarak 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. 200'den fazla firma ve 20 ülkeden binlerce alıcıyı buluşturacak etkinlikte, inşaat malzemeleri, akıllı bina sistemleri ve yenilikçi çözümler tanıtılacak. Katılımcı firmalar, yeni pazarlar ve iş birlikleri için büyük fırsatlar yakalıyor.

15.02.2025 16:27
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İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı CF İstanbul, ihracat odaklı bir organizasyon olarak So Fuar Grubu tarafından düzenleniyor. Türkiye'nin ihracatını artırmayı hedefleyen bu önemli etkinlik, 200'den fazla katılımcı firmayı, 20 farklı ülkeden üç binden fazla yabancı alıcı ile buluşturuyor.

İLK DEFA 2025'TE DÜZENLENDİ

CF İstanbul, 12-15 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın temel hedefi, inşaat sektöründeki üreticileri, mimarları, mühendisleri, müteahhitleri ve tedarikçileri bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurulmasına olanak sağlamak. Aynı zamanda inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin yanı sıra, iklimlendirme, tesisat, elektrik-elektronik ve akıllı bina sistemlerine de özel alanlar ayrılmış durumda.

CF İstanbul 2025: İnşaat sektöründe ihracat fırsatları ve yeni pazarlar buluşuyor

ARMATURKA GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY KARABUL:

Haberler.com muhabiri Fatih İnce'ye konuşan Armaturka Genel Müdürü Tuncay Karabul, fuarlara büyük önem verdiklerini belirtti:

"Biz 7 yıllık bir kurumuz ve bu bizim beşinci fuarımız. CF İstanbul'un fuarcılık tecrübesine güvenerek katılım sağladık. Çok yoğun bir ilgi var. Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika'dan birçok görüşme gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu ağı genişletmeyi hedefliyoruz."

PVCKİREMİT FİRMASI SAHİBİ METİN KARAÇAM:

Fuarda yeni nesil çatı kaplama ürünleri tanıtan PVCKiremit firmasının sahibi Metin Karaçam, ilginin yoğun olduğunu söyledi:

"Fuar oldukça hareketli geçiyor. Kompakt, hafif, dayanıklı, yanmaz ve kırılmaz özelliklere sahip yeni ürünümüz büyük ilgi gördü. Önümüzdeki ay Lübnan ve Suriye'ye ihracat gerçekleştireceğiz. Gabon, Nijerya ve Bulgaristan'a da gönderimlerimiz olacak. Plastik bazlı ancak UV dayanımı yüksek ve ortalama 40 yıl ömrü olan kiremitler üretiyoruz. Hafif olmaları, binaların depreme dayanıklılığı açısından büyük avantaj sağlıyor."

CF İstanbul 2025: İnşaat sektöründe ihracat fırsatları ve yeni pazarlar buluşuyor

OCKPLAST GENEL MÜDÜRÜ ERDAL OCAK:

OCKPlast Genel Müdürü Erdal Ocak, fuarın başarılı geçtiğini ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Fuarda ciddi bir talep var. Biz Ocak Teknik ve OCKPlast olarak plastik kalıplar üzerine çalışıyoruz. Şu an sifon, evye ve lavabo altları gibi spesifik ve yeni ürünler üretiyoruz. Bu tür inovatif çözümlerle ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."

CF İstanbul, Türkiye'nin İnşaat İhracatında Yeni Bir Merkez Olmayı Hedefliyor

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan ve 5 saatlik uçuş mesafesinde 2,5 milyar kişilik bir nüfusa hitap eden stratejik bir konuma sahip. İnşaat sektörü, Türkiye'nin en güçlü ihracat kalemlerinden biri olarak öne çıkarken, CF İstanbul gibi fuarlar sektörün büyümesine ve küresel pazarda daha etkin rol almasına katkı sağlıyor.

CF İstanbul, inşaat endüstrisinde ihracat potansiyelini artırmak, yenilikçi çözümleri tanıtmak ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla gelecek yıllarda da genişleyerek düzenlenmeye devam edecek.

İstanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak CF İstanbul 2025: İnşaat sektöründe ihracat fırsatları ve yeni pazarlar buluşuyor - Son Dakika

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