Son Dakika Haberleri: CF Moto 250NK Kupası 1. Ayak Şampiyonu Şavaştın oldu
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CF Moto 250NK Kupası 1. Ayak Şampiyonu Şavaştın oldu

40 dakika önce

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Uğur Motorlu Araçlar iş birliği ile gerçekleştirilen CF Moto 250NK Kupası'nın ilk ayağı 14 sporcunun katılımıyla yapıldı.

CF Moto 250NK Kupası 1. Ayak Şampiyonu Şavaştın oldu, System.String[]

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Uğur Motorlu Araçlar iş birliği ile gerçekleştirilen CF Moto 250NK Kupası'nın ilk ayağı 14 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışmada Süleyman Şavaştın şampiyonanın birincisi oldu.


Geleceğin yarışçılarının yetiştiği CFMoto 250NK Kupası'nda iki etap halinde yapılan yarışlarda sporcular ilk kez yarış heyecanı yaşadı. Genç yarışçıların kıyasıya mücadele ettiği büyük yarışta içlerinde en iyi derece yapanlar isimlerini ilk üçe yazdırdı. Oldukça çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı geçen yarışlarda CF Moto 250NK Kupasında ilk ayakta Süleyman Savaştın birinci olurken, Mert Ali Kocabal ikinci ve Semih Savaştın üçüncü oldu.


"Kabiliyetli gençlerimizi ortaya çıkarıp milli yarışçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz"


Gençlerin oldukça güzel bir yarışma çıkardığını belirten Uğur Motorlu Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Gökhan Oflaz, şampiyonun madalyasını verirken, önümüzdeki yarışmalar için başarılar diledi. Uğur Motorlu Araçlar olarak, motosiklet meraklısı olup bu yeteneğini sergileyemeyen gençlere böyle bir imkan sunmaktan mutlu olduklarını belirten Oflaz, "Anadolu'da çok kabiliyetli gençlerimiz var. Ancak böylesine imkanlar sunulmadığı için bu yetenekler tespit edilemiyor. Bizim hedefimiz Anadolu'daki yetenekli gençlerimizi de ortaya çıkarıp milli yarışçılar yetiştirmek" diye konuştu. - AYDIN

Motosiklet, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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