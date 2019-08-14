CF Moto Sıradışı Rotalar Norveç/Nordkapp'a ulaştı

Deneme Tahtası'ndan Erkin Yeşil ve yol arkadaşı Necdet Yetişgen, 250 NK ve 400 NK ile ortalama 45 gün süren heyecan dolu yolculuklarında Norveç/Nordkapp'a ulaştı.

Deneme Tahtası'ndan Erkin Yeşil ve yol arkadaşı Necdet Yetişgen, 250 NK ve 400 NK ile ortalama 45 gün süren heyecan dolu yolculuklarında Norveç/Nordkapp'a ulaştı.



4 Temmuz Perşembe Günü İstanbul Hasanpaşa'daki CF MOTO konsept mağazası önünden hareket eden Erkin Yeşil ve Necdet Yetişgen, hareket öncesi mağaza önünde motosiklet severler ile bir araya geldikten sonra yola çıkmıştı. 250 NK ve 400 NK ile çıktıkları bu yolculukta 10'dan fazla ülke geçip 13.000 km yol yaparak geziyi tamamlamayı planlayan iki arkadaş Nordkapp'a ulaştı. Her motosikletçinin hayali olan bu rotayı, geçtikleri ülkenin hava şartlarına bakarak zaman zaman çadır kurarak zaman zaman bungalov evlerde kalarak oldukça keyifli ve sorunsuz bir şekilde devam ediyorlar.



Uğur Motorlu Araçlar sponsorluğunda gerçekleştirilen bu yolculukta Avrupa'nın en kuzeyine, güneşin hiç batmadı ülkeye giden Erkin Yeşil ve Necdet Yetişgen, 250 NK ve 400 NK'nın sınırlarını zorlayarak her türlü yol ve hava koşullarında sürerek motosikletleri test ediyorlar.



Yolculuk hazırlıklarının ilk aşamasından itibaren CF Moto sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoları, gezi süresi boyunca da devam edeceği ilgililerin CF Moto sosyal medya hesaplarını ve CF Moto youtube sayfasını takip ederek bu maceraya ortak olabileceği belirtildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı!

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!