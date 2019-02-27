Son Dakika Haberleri: Cfa İstanbul "Women İn Finance" Paneli 5 Mart'ta Sabancı Center'da

Cfa İstanbul "Women İn Finance" Paneli 5 Mart'ta Sabancı Center'da

26 dakika önce

– ABD merkezli yatırım profesyonelleri birliği CFA'in İstanbul kolu, 5 Mart'ta Sabancı Center'da "Women in Finance" başlıklı bir panel düzenleyecek.

Cfa İstanbul
ABD merkezli yatırım profesyonelleri birliği CFA'in İstanbul kolu, 5 Mart'ta Sabancı Center'da "Women in Finance" başlıklı bir panel düzenleyecek.

CFA İstanbul'un 5 Mart akşamı 18: 30'da düzenleyeceği ve kadınların finans dünyasındaki yeri ve eylemlerinin gündeme alınacağı panelin konuşmacıları arasında Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, SPL Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Ertugay Yıldız ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Güner yer alıyor. CFA Institute, küresel düzeyde, yatırım profesyonellerinin, kar amacı gütmeyen en büyük organizasyonu olarak kabul ediliyor ve aralarında CFA Society İstanbul'un da bulunduğu 148 yerel toplulukta örgütlü toplam 150 binin üzerinde üyesi bulunuyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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