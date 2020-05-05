CFO'lar koronavirüsü finansal etkilerinde endişe duyuyorlar - Son Dakika
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CFO'lar koronavirüsü finansal etkilerinde endişe duyuyorlar

6 saat önce

Türkiye dahil küresel CFO'ların yüzde 70'i Covid-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar.

CFO'lar koronavirüsü finansal etkilerinde endişe duyuyorlar, System.String[]

Türkiye dahil küresel CFO'ların yüzde 70'i Covid-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO'larının yüzde 83'ü, gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.


Finans liderleri COVID-19 sonrası öngörülerini paylaştı. PwC, CFO Pulse araştırmasını COVID-19'un iş dünyası ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerine etkilerini izlemeye yardımcı olmak üzere küresel finans liderlerinin görüşlerini alarak yürütüyor. Global için 3.sü gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye'nin ilk defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, diğer küresel finans liderleriyle birlikte COVID-19 krizini birçok açıdan ele aldı.


Finans liderleri güncel COVID-19 gelişmelerini değerlendiriyor


Araştırma sonuçlarına göre, küresel CFO'ların mesajı; Çoğu şirket yeni koronavirüs salgınının kısa vadeli, tepkisel ilk aşamasını geçmiş durumda. Krizin bu ilk aşamasında, şirketler sağlıklı ve iyi olma gibi acil konuları hedeflemek üzere krizle mücadele planlarını harekete geçirdi. Bugün, çalışanlarının güvenliğini ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamak için gerekeni yapmaları hala gerekse de bir yandan istikrarı nasıl sağlayacaklarını da düşünüyorlar: Şirketlerini "Yeni denge" ortamında faaliyet göstermeye hazırlayacak taktikleri belirlemeleri gerekiyor.


Araştırmaya katılan küresel CFO'lardan koronavirüsün şirketlere olası etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı (yüzde 70). Ancak bazı ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler yüzde 50'nin altında.


Türkiye'deki CFO'lar ise, COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar (yüzde 71). Küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu hala giderlerin kısılması önlemlerini göz önünde bulundursa da aynı zamanda kriz sonrası dünyada şirketlerinin başarıya ulaşması, daha güçlü hale gelmesi ve gelecek krizlere daha hazırlıklı olması için çalışma alanları, tedarik zincirleri ve yatırımlar konusundaki aksiyonları planlıyor.


Öne çıkan bulgular


Türkiye dahil küresel CFO'ların çoğunluğu (yüzde 70) COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO'larının yüzde 83'ü, gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.


Küresel finans liderlerinin endişelerinin başında; küresel ekonomik durgunluk ihtimali (yüzde 69) ve finansal etki (yüzde 67) geliyor. Türkiye CFO'larının çoğunluğu ise krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini ilk sıraya koyuyor (yüzde 80).


Giderlerin kısılması önlemlerini planladıklarını söyleyen CFO'lar için (yüzde 82) CapEx yatırımları ertelenmesi veya iptal edilmesi en muhtemel olanlar (yüzde 89). Ancak, küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu dijital dönüşüm ve Ar-Ge ile ilgili yatırımları ertelemeyi veya iptal etmeyi planlamıyor.


Araştırmaya katılanların yüzde 49'u, kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin "olağan" durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO'larının yüzde 51'i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının "olağan" haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Süre 6 aya çıktığında ise bu yönde görüş verenlerin oranı yüzde 80'e ulaşıyor.


Kuruluşlar, çalışanların güvenli bir şekilde işlerine dönmelerine izin verecek önlemleri göz önünde bulundursa da CFO'ların yüzde 20'si kritik konularda gerekli çalışana sahip olmamaktan endişe duyuyor. Türkiye için bu oran yüzde 34'e kadar çıkıyor ki bu da pek çok şirketin çalışanlarının yetenek ve becerilerini yeni normal için geliştirmeyi düşündüklerine işaret ediyor olabilir. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:40 Kaynak: İHA


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