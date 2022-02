CFO SUMMİT 2022 SONA ERDİ - Son Dakika

?Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, CFO Summit 2022'de bir araya geldi. İş dünyasının dönüşümüne öncülük eden zirvede buluşan liderler finansal büyümenin yol haritasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Pandeminin öngörülemeyen etkilerine vurgu yapılan etkinlikte yeni dönemde büyümenin yolunun sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeden geçtiğine dikkat çekildi.

Milliyet Executive & DataExpert & İz İletişim iş birliğinde, BMI organizasyonuyla bu yıl altıncısı düzenlenen, Türkiye'nin finans ve ekonomi alanında önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapan CFO Summit 2022 Zirvesi sona erdi. RESHAPE teması ile düzenlenen zirvede, Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, Finans ve Bankacılık sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, finans alanında uzman akademisyenler ve bu alandaki sektör danışmanları, uzman basın mensupları ve finansal yönetim danışmanları bir araya geldi.

FIRSATLAR, RİSKLER, YENİ YÖNELİMLER ELE ALINDI

Etkinlikte dünyayı zorlu bir sürece sokan salgının etkisiyle, pandemi sonrası yeni normalde finansın geleceği ve sürdürülebilirliği; iklim krizinin, yenilenebilir enerjilerin, şirketlerin finans alanında hızlanan dijitalleşme sürecinin ve sürdürülebilirliğin getireceği fırsatlar, riskler ve yeni yönelimler değerlendirildi. Kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyona bağlı küresel durgunlukla birlikte dijitalleşmenin önündeki olası engeller ve dijital finansın geleceği gibi konuların yanı sıra hızlı dönüşüm etkisiyle şekillenen yeni süreçte, şirketlerin bu dönüşüme nasıl ayak uyduracağı gibi konular da ele alındı.

ALTUNKAYA: FİNANS LİDERLERİ ZİRVESİ ARTIK GELENEKSEL HALE DÖNÜŞTÜ

Zirveye ilişkin değerlendirme yapan DataExpert'in Yönetici Ortağı M. Yasin Altunkaya ise 'CFO Summit'in altıncısını düzenledik. Türkiye'deki finans liderlerine önem atfetmek için düzenlediğimiz zirve serisinin bir ayağını gerçekleştirmiş olduk. Finans Liderleri Zirvesi artık geleneksel hale dönüştü. Her sene finans liderlerinin gündem maddelerini oluşturduğumuz, bir araya gelip fikir paylaşımı yaptığımız oturumlar serisi oldu. Toplamda 6 panelde farklı konuları ele aldık. Gündem maddelerimiz dünyanın içinde bulunduğu enerji, finans krizleri ve politik dengesizlikler oldu. Çok iyi bir zirveydi, beklentilerimizin ötesinde gerçekleşti. 400'ün üzerinde katılımcımız vardı. Türkiye ekonomisinin hemen hemen yarısını yöneten finans liderleriyle bir araya geldik. Dolayısıyla ekonomiye yön veren finans liderlerinin gözünden bu sene ve önümüzdeki dönem nasıl geçecek' Bunları tartışma imkanımız oldu? diye konuştu.

BAHÇIVAN: YENİ YATIRIMLARA VE UYGUN KOŞULLARDA FİNANSMANA İHTİYACIMIZ VAR

Zirvenin açılışını yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, salgın sonrası küresel tedarik zincirlerinde yaşanan ve hala devam eden aksamaların dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de enflasyonda ve hemen her alanda etkilediğine değindi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde artan jeopolitik risklerin ve iklim değişikliği krizine dikkat çeken Bahçıvan, 'Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2026'da başlayacak sınırda karbon düzenlemesine hazır olmak için sanayiciler olarak güçlü bir farkındalığa, yeni yatırımlara ve uygun koşullarda finansmana ihtiyacımız var. Bununla birlikte CFO'lar da yalnızca firmanın parasını yöneten üst düzey yöneticiler olarak değil, belirsizlik ve risklerin giderek arttığı bir dünyada, firmanın direncini ve uyum yeteneğini güçlendiren, şirkete esneklik, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansman katan, yol gösteren dinamik liderler olarak konumlanmalı' dedi.

ERGİN: CVC'YE YATIRIMLAR DÜNYADA 16 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Zirvede 'Unicorn Dünyası ve Kurumsal Girişim Yatırımları' başlıklı bir konuşma yapan Re-Pie'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ergin, Kurumsal Girişim Sermayeleri'ne (CVC) yönelik bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

'Şirketlerin stratejileri, büyüme hedefleri ve yeni pazar arayışları doğrultusunda yaptıkları yatırımları içeren girişim sermayesi fonlarıdır. Kurumsal girişim sermayelerine (CVC) yatırımlar dünyada 16 milyar dolara ulaştı. Toplam 2 bin 900 tane iş olduğunu biliyoruz. Bunun 318 tanesinde çıkış oldu. 2021'in ilk 6 ayında kurumsal girişim sermayelerinin dahil oldukları fonların toplamı rekor seviyeye ulaştı. Sadece 6 ayda ulaşılan seviyenin, 2020 yılı toplamından daha fazla olduğu görülüyor. 2021 yılının sadece ilk yarısında toplam 438 çıkış yapıldı ve bunların 318'i M&A işlemi, 120'si halka arz olarak gerçekleşti. 2016 yılından itibaren CVC'lerin dahil oldukları fonlarda 2 bin 580 çıkış gerçekleşmişti. Kimler yapıyor bu işi diye baktığımızda ise Google, Intel ve Microsoft gibi şirketlerin bu işin içinde olduğunu görüyoruz. Bu tarz işler biraz sabır ister. Girişim ekosistemindeki işler biraz zaman alır.'

DALGALI EKONOMİDE RİSK YÖNETİMİ VE YATIRIM PLANLAMASI OTURUMU

Ardından avukat Dr. İsmail G. Esin'in moderatörlük yaptığı 'Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması' başlıklı oturumda Anadolu Efes'in CEO'su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka, Oyak Yatırım'ın Genel Müdürü Erkan Ünal, Şişecam'ın Genel Müdürü Görkem Elverici ve Enerjisa'nın CEO'su Murat Pınar konuşmacı olarak yer aldı.

İlk olarak söz alan Anadolu Efes'in CEO'su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka, 'Türkiye'nin de jeopolitik risklerin ortasında olmasından dolayı dünyada da konuşulur Türk yöneticileri riskleri, krizleri yönetme konusunda efsunlandı. Gerçekten öyle çünkü ona alıştık. Her sektörün bence dijitalleşme, kurum içi ve dışı girişimcilik ile çalışması elzemdir. Sürdürülebilirlik de öyle önemli bir alan. Hepimizin görevi, çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek için bugün itibariyle karbon ayak izimizi azalmamız lazım. Çevreye etkimizi azaltmamız lazım. Önümüzdeki 10 yıl için en önemli yatırımlarımız belki de bu alanda olacak' ifadelerini kullandı.

ÜNAL: KRİZ FIRSATLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Kriz anlarında soğukkanlılık vurgusu yapan Oyak Yatırım'ın Genel Müdürü Erkan Ünal da 'Krizler her zaman kötü değildir. Yani ekonominin kendini yenilemesi, ülkelerin kendilerini yenilemesi için bazen batmak da iyi bir şeydir, fırsatlar da çıkıyor. Genel olarak bizlerin şirketleri iyi yönettiğini düşünüyorum' dedi.

Şişecam'ın Genel Müdürü Görkem Elverici ise 'Yönetsel sürdürülebilirlik, hedefleri olan sürdürülebilirlik gibi başka konular da ön plana çıkıyor. Kendi yönetim kadromuzla da konuşurken hep aynı şeyi söylüyorum bir krize krizin içinde hazırlanamazsınız. Krizi krizin içerisinde çok sınırlı şekilde yönetirsiniz. Krizleri yönetebilmek için krize girmeden önce riskleri öngörmek, hesaplamak ve başınıza geldiği zaman ne yapmanız gerektiğini çok daha önceden planlayıp gerekli yönetsel ve dijital olarak altyapılarla ilgili hazırlığı yapmak gerekiyor' diye konuştu.

PINAR'DAN ORTAK AKIL VURGUSU

Enerjisa'nın CEO'su Murat Pınar da 'Krizleri ortak akılla yenmek lazım. Son kararı liderler verecektir ama ekibiniz artık kriz ekibidir. Enerjinin kendisi zaten kriz yönetimidir. Her gün, her an, her ilde, her kasabada elektrik kesintisi o bölgenin krizidir' ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN FİNANSMAN VE KUR OYNAKLIĞINDAN KORUNMA SEÇENEKLERİ OTURUMU

Merkez Bankası eski Başkanı Prof. Dr. Erdem Başçı'nın moderatörlük yaptığı 'Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Finansman ve Kur Oynaklığından Korunma Seçenekleri' başlıklı oturumda ise Yıldırım Holding'in Mali İşler Başkanı Dr. Evren Öztürk, Nurol Holding'in CFO'su Kerim Kemahlı, Kalyon Holding'in CFO'su Mustafa Koçar ve IGA Havalimanı İşletmesi'nin CFO'su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı.

IGA Havalimanı İşletmesi'nin CFO'su Selahattin Bilgen, 'Her risk ve kriz beraberinde fırsatı da getiriyor. Bu fırsatları ne şekilde değerlendireceğimiz veya fırsata çevireceğimiz aslında o krizlere ne kadar hazır olduğumuzla ilgilidir. Bizim İGA'daki başarımızın arkasında dijitalleşme var' dedi.

Yıldırım Holding'in Mali İşler Başkanı Dr. Evren Öztürk ise zor günlerde herkesin mazeretine olduğuna dikkat çekerek şirket içinde mazaret yerine maharet kültürü yarattıklarını dile getirdi.

Kalyon Holding'in CFO'su Mustafa Koçar da 'Bizim için projeleri hayata geçirirken kaynak planlaması önemli. Tüm bunları yapabilmek de etkin bir risk yönetiminden geçiyor. Belirsizlik ortamında kaçmak yerine risklerden fırsat elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için de oyun alanını geniş tutup, esnek yapılar kurmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Nurol Holding'in CFO'su Kerim Kemahlı ise 'Bir projeyi fırsatları risklerden fazla gördüğünüz için yaparsınız. O zaman buradaki asıl konu fırsatları da riskleri de doğru ölçmenizdir. Genelde fırsatları patronlar, riskleri de CFO'lar görür. Sonra da bol bol tartışırız. Bu arada her zaman patron kazanır. O yatırımı yapacaksanız da bize de o riskleri yönetmek düşer' ifadelerini kullandı.

Zirve en etkili 50 CFO ödül töreniyle sona erdi.