Yapay Zekanın Finansal Piyasalardaki Riskleri Artırması Üzerine CFTC'den Ciddi Adımlar - Son Dakika
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Yapay Zekanın Finansal Piyasalardaki Riskleri Artırması Üzerine CFTC'den Ciddi Adımlar

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkilisi Kristin Johnson, yapay zekanın finans piyasalarına entegrasyonu konusundaki risklere dikkat çekiyor. Johnson, merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründe artan manipülasyon ve dolandırıcılık tehditleri karşısında daha sıkı denetimler ve cezai yaptırımların gerekli olduğunu vurguluyor.

03.05.2024 20:10  Güncelleme: 20:34
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Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkilisi Kristin Johnson, yapay zekanın finans piyasalarına entegrasyonu konusundaki risklere dikkat çekiyor. Johnson, merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründe artan manipülasyon ve dolandırıcılık tehditleri karşısında daha sıkı denetimler ve cezai yaptırımların gerekli olduğunu vurguluyor.

Yapay Zekanın Finansal Piyasalardaki Riskleri Artırması Üzerine CFTC'den Ciddi Adımlar

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Komiseri Kristin Johnson, finansal piyasalarda, özellikle merkezi olmayan finans (DeFi) alanında yapay zekanın kullanımına yönelik artan endişelerini dile getirdi. Sidley Austin ile Rutgers Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği Fintech ve Blockchain Sempozyumu'nda konuşan Johnson, yapay zekanın finansal sistemlerde yarattığı yeni denetim ve uyum zorluklarına dikkat çekti.

Johnson, "Yapay zekanın blok zinciri tabanlı sistemlerde kullanılması, risk yönetimi ve düzenleyici uyumu daha karmaşık hale getiriyor," dedi. Yapay zeka, hali hazırda finansal piyasaların çeşitli kollarında uyum programları gibi araçlarla entegre edilmiş durumda. DeFi sektöründe ise otomatik ve algoritmik ticaret için kullanılıyor.

Komisyon üyesi ayrıca, DeFi'nin merkezi olmayan yapısının, mevcut finansal düzenlemelerle uyumsuzluk teşkil ettiğini belirtti. Johnson, "Mevcut finans yasalarımız, çoğunlukla merkezi bir yapıyı öngörüyor. Ancak, DeFi sistemleri bu yapıdan farklı işliyor." ifadelerini konuştu. Yapay zekanın bu sistemlerdeki kullanımı, özellikle denetim ve hesap verebilirlik açısından düzenleyici belirsizlikler yaratıyor.

CFTC'nin yapay zekayla ilgili çözüm önerileri arasında, bu teknolojiyi dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve diğer yasa dışı faaliyetler için kullanma potansiyeline karşı cezaların artırılması yer alıyor. Johnson, "Yapay zeka ile kurallarımızı ihlal etmeye çalışacak olanlara karşı caydırıcı önlemler alınmalı," dedi. Ayrıca, CFTC bünyesinde bir "Yapay Zeka Dolandırıcılığı Görev Gücü" kurulması ve diğer büyük düzenleyicilerle işbirliği içinde çalışacak bir kurumlar arası görev gücü oluşturulması teklif edildi.

Kristin Johnson'ın bu açıklamaları, CFTC'nin yapay zeka üzerine odaklanacağı bir "Yapay Zeka Günü" düzenleme planları ve Ted Kaouk'un ajansın ilk yapay zeka sorumlusu olarak atanmasından kısa bir süre sonra geldi.

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Son Dakika Kripto Yapay Zekanın Finansal Piyasalardaki Riskleri Artırması Üzerine CFTC'den Ciddi Adımlar - Son Dakika

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