CFTC yetkilisinden KuCoin açıklaması

Kripto

CFTC Komiseri Caroline Pham, KuCoin hakkındaki suçlamaların SEC'in yetki alanına müdahale edebileceğini belirterek kripto para piyasasının düzenlenmesi konusunda yaşanan yetki çatışmalarına dikkat çekti.

CFTC ve SEC Arasında Sınırlar Bulanıklaşıyor

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) önde gelen isimlerinden Caroline Pham, kurumun kripto para borsası KuCoin'e açtığı davayla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Pham, CFTC'nin bu davada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yetki alanına girmiş olabileceğini savunarak iki kurum arasındaki yetki karmaşasına dikkat çekti.

CFTC ve ABD Adalet Bakanlığı, 26 Mart'ta KuCoin'i yasadışı dijital varlık türev borsası işletmekle suçladı. Pham, CFTC'nin bu suçlamada yatırımcıların sahip olduğu fon hisselerinin kaldıraçlı ticareti gibi genellikle SEC'in yetki alanına giren bir alana işaret ettiğini ifade etti. Yaşanan bu durum iki kurum arasında yetki çakışmasına yol açabilecek bir ayrım yapmamakla kritik bir hata olarak değerlendirildi.

Pham'ın eleştirisi, kripto para birimlerinin menkul kıymetler mi yoksa emtialar mı olduğu konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Geçmişten günümüze dek devam eden son olarak KuCoin davasıyla birlikte SEC ve CFTC'nin Ether gibi belirli kripto para birimlerinin sınıflandırılması konusunda farklı görüşlere sahip olması düzenleyici belirsizliğin somut bir örneğini oluşturuyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para birimlerinin çoğunun menkul kıymet olduğunu belirtmesine rağmen Etherin durumu hakkında net bir pozisyon almadı. CFTC Başkanı Rostin Behnam ise SEC'in eteri bir menkul kıymet olarak görmesi halinde bu durumun CFTC'nin Ether'i bir vadeli işlem sözleşmesi olarak listeleyen kuruluşları olumsuz etkileyebileceğini ve "kritik" bir sorun teşkil edeceğini belirtti. Son olarak yaşanan tüm bu gelişmeler, düzenleyici kurumlar arasındaki yetki alanlarının netleştirilmesi ve kripto para piyasasının etkin bir şekilde düzenlenmesi ihtiyacını ortaya koyuyor.