Çgc Başkanı Esendemir: "Basını Özgür Olmayan Toplum Özgür Olamaz"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı.



Gün nedeniyle ilk olarak ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Basın Anıtı'na geçildi. Atatürk Anıtı'ndaki törene CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Baro Başkanı Av.Veli Küçük, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Emrah Kozay, CHP eski Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Sarıçam Basın Danışmanı Şükrü Gedik, Yüreğir Basın Danışmanı Ramazan Uçuk, Adana ASKF Genel Başkanı Ahmet Bozan, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ASGD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ile gazeteciler katıldı.



Basın Anıtı'na Başkan Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Sait Güleç, Genel Sekreter Ömer Üney, Mali Sekreter Mutlu Mete, Yönetim Kurulu üyeleri Süreyya Uri Aksoy, Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat çelenk koyup saygı duruşunda bulunduktan sonra İletişim Meslek Lisesi'nden bir öğrenci Basın Özgürlüğü meşalesini yaktı.



Basın Anıtı'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ÇGC Başkanı Cafer Esendemir yaptı. Esendemir konuşmasında şu görüşlere yer verdi:



"Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Geçmişte bayram olarak kutladığımız 10 Ocak artık bayram olmaktan çıktı. Her geçen gün daha da ağırlaşan koşullarda görev yapmaya çalışan gazeteciler, çeşitli baskı, yıldırma ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır.



Demokrasilerde 4. kuvvet olan basın; yapıcı, objektif ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla hareket ederek aslında yönetenler ile vatandaş arasında köprü görevi görmektedir.



Meslek onurunu ve etik değerleri koruyan basın emekçileri, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, halkın haber alma hakkının kullanılması, doğru ve objektif habercilik anlayışından hareketle görevlerini yerine getirirken bir dizi sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Gazetecinin editöryal bağımsızlığının korunması, halkın bilgi edinme hakkının yanı sıra ifade özgürlüğünün de genişletilmesi açısından büyük önem kazanmaktadır. Basını özgür olmayan toplumların özgür olması beklenemez."



Etkinliğe katılan Baro Başkanı Av.Veli Küçük, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve CHP İl Başkanı Emrah Kozay, yaptıkları konuşmalarda basın çalışanlarının çok zor şartlar altında görev yaptığını, basın üzerinde çok çeşitli baskı ve yıldırma çabalarının sürdüğünü söylediler.



Basın Anıtı'ndaki etkinliğe Baro Başkanı Veli Küçük, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP eski Adana Milletvekili ve Seyhan Belediye Başkan Aday Adayı Zülfikar İnönü Tümer, CHP İl Başkanı Emrah Kozay, Sarıçam Basın Müşaviri Şükrü Gedik, Adana ASKF Genel Başkanı Ahmet Bozan, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ASGD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Belkıs Yakıcı, Çukurova Kalite Derneği Başkanı Zeynep Kırılmış, İletişim Meslek Lisesi öğrencileri ile gazeteciler katıldı. İletişim Meslek Lisesi öğrencileri törene katılan gazetecilere karanfil dağıtıp 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Bu arada Meclis çalışmaları nedeniyle törenlere katılamayan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir'i arayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basın Anıtı'ndan sonra törene katılanlar, ÇGC'nin Kültür ve Sosyal Tesisleri'ne geçti.



ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde etkinlik



Atatürk ve Basın Anıtı'ndaki etkinliğin ardından Seyhan Nehri kenarındaki ÇGC'nin Kültür ve Sosyal Tesisleri'ne geçen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, basın çalışanlarına karanfil verdikten sonra yaptığı konuşmada, sosyal medyanın öneminin her geçen gün arttığını, basın çalışanlarının toplumu her konuda bilgilendirerek, en zor şartlarda bile görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Buradaki etkinliğe CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da katıldı. Barut; gazetecilerin gününü kutlarken yaptığı konuşmada basın çalışanlarının her geçen gün daha da zor şartlar altında görev yaptıklarını belirterek, basın özgürlüğü açısından Türkiye'nin karnesinin kötü olduğunu dile getirdi. Barut, ÇGC'nin yeni tesislerinin hayırlı olması temennisinde de bulunarak, önümüzdeki günlerde 10 Ocak'ların yeniden bayram sevinci içerisinde kutlanması temennisinde bulundu.



Mangal başında bir yandan sohbet eden gazeteciler diğer yandan kendilerine sunulan kebapları yedi.



Bu arada Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanlarına tatlı gönderdi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Yakut Kundura tarafından etkinliklere katılan gazeteciler arasında çekilen kurayla 5 gazeteciye kundura hediye edildi. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor

Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı