ÇGC'de Cafer Esendemir 6. kez seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇGC'de Cafer Esendemir 6. kez seçildi - Son Dakika

ÇGC'de Cafer Esendemir 6. kez seçildi

6 saat önce

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 30. Genel Kurulu'nda Cafer Esendemir başkanlığındaki liste, büyük bir çoğunlukla seçimi kazandı.

ÇGC'de Cafer Esendemir 6. kez seçildi, System.String[]

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 30. Genel Kurulu'nda Cafer Esendemir başkanlığındaki liste, büyük bir çoğunlukla seçimi kazandı.


ÇGC'nin önceki dönem başkanlarından Tamer Ünal ile yarışan Cafer Esendemir 6. kez seçim kazanma başarısını gösterdi. 179 üyenin katıldığı seçimlerde Esendemir 133, Tamer Ünal ise 35 oyda kaldı, 2 oy geçersiz sayıldı.


ÇGC Tüzüğü gereği listelerden bağımsız olarak 8 üyenin, gündem görüşülmeden divana önerge vererek yönetim kurulu üyeliklerine aday olmaları nedeniyle, çarşaf liste oluştu. 103 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde Sefa Saygıdeğer (79), A.Engin Kanber (71), Mutlu Mete, Hüseyin Arat, Mustafa Akköse, Mehmet Serbes, Mustafa Özke ve Yasemin Atasoy (70), Süreyya Uri ve Jale Karaşahinoğlu (69), Murat Yonat (65), A.Vahap Ünkat (64), Mehmet Uluğtürkan (56), Kadir Adıyaman (54) oy alarak yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.


Seçimin ardından bir açıklama yapan Başkan Cafer Esendemir; genel kurula katılan tüm üyelere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederken; uzun yıllar sonra ÇGC'ye kazandırılan Kültür ve Sosyal Tesisler'de yapılan ilk kongreyi kazanmanın da sevincini yaşadığını dile getirdi.


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti olarak ilk kez sosyal tesislere sahip olduklarını ve yeni bir sürecin başladığını dile getiren Başkan Esendemir, önceki genel kurulları değişik kurumların ev sahipliğinde gerçekleştirirken, 30. Genel Kurulu kendi tesislerinde yapmanın farklılığını ve güzelliğini yaşadıklarını, genel kurula katılan üyelerin; tesisin gerek konumu ve gerekse de farklı işlevselliğe sahip olmasından dolayı da şahsında önceki dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiklerini söyledi. - ADANA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cafer Esendemir, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
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