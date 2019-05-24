Son Dakika Haberleri: ÇGC'den, Adana'da gazeteciye silahlı saldırıya kınama

ÇGC'den, Adana'da gazeteciye silahlı saldırıya kınama

7 saat önce

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), gazeteci Hakan Denizli'ye torunu ve kızının yanında yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

ÇGC'den, Adana'da gazeteciye silahlı saldırıya kınama, System.String[]
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), gazeteci Hakan Denizli'ye torunu ve kızının yanında yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
ÇGC'nin yönetim kurulu adına yayımlanan kınama mesajında, Egemen Gazetesi Sahibi Hakan Denizli'nin bugün sabah evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandığı, Seyhan Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı anımsatıldı.
"Gerekçesi ne olursa olsun görevleri habercilik olan gazetecilere yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Adana Valimiz Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın bizzat ilgilendiği olayın faillerinin bir an önce yakalanarak yargıya teslim edilmesini bekliyor, gazetecilerin daha huzurlu ortamda görev yapmasını temenni ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:53 Kaynak: AA
Çukurova, Adana, Denizli, Güncel
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