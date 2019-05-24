ÇGC'den, Adana'da gazeteciye silahlı saldırıya kınama

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), gazeteci Hakan Denizli'ye torunu ve kızının yanında yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), gazeteci Hakan Denizli'ye torunu ve kızının yanında yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

ÇGC'nin yönetim kurulu adına yayımlanan kınama mesajında, Egemen Gazetesi Sahibi Hakan Denizli'nin bugün sabah evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandığı, Seyhan Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı anımsatıldı.

"Gerekçesi ne olursa olsun görevleri habercilik olan gazetecilere yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Adana Valimiz Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın bizzat ilgilendiği olayın faillerinin bir an önce yakalanarak yargıya teslim edilmesini bekliyor, gazetecilerin daha huzurlu ortamda görev yapmasını temenni ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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