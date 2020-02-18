ÇGC'den Ayan'a teşekkür plaketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇGC'den Ayan'a teşekkür plaketi - Son Dakika

ÇGC'den Ayan'a teşekkür plaketi

9 dakika önce

Adana'da görev yaptığı dönemde basın camiasına destek veren Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan'a, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu teşekkür plaketi taktim etti.

ÇGC'den Ayan'a teşekkür plaketi, System.String[]

Adana'da görev yaptığı dönemde basın camiasına destek veren Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mehmet Feramuz Ayan'a, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu teşekkür plaketi taktim etti.


ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene, Başkan Cafer Esendemir'in yanı sıra ÇGC Başkan Vekili Mustafa Özke, Başkan Yardımcıları Yasemin Atasoy, A.Engin Kanber, Genel Sekreter Sefa Saygıdeğer, Yardımcısı Süreyya Uri Aksoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yardımcısı Hüseyin Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Vahap Ünkat, Jale Karaşahinoğlu, Mustafa Akköse, Mutlu Mete ile Günaydın Adana Gazetesi kurucusu Aytekin Uçar da katıldı.


Bürokrat olmanın farklı yönlerinden birisinin görev yaptığı yerlerden ayrılmanın zorluğuna işaret eden Ayan, Adana'da çok güzel dostluklar kurduğunu, kentin sıcaklığının dostluklara da yansıdığını ifade etti.


İzmir'e tayini çıkan Mehmet Feramuz Ayan, " Van'da görev yaparken ayrılmak zor oldu, Adana'da da aynı duyguları bir kez daha yaşadım. Bu bir anlamda kaderimiz. Bu sıcak kentten ayrılıyorum ama gönlüm her zaman sizinle. İzmir'de de bir dostunuz, kardeşiniz olduğunu asla unutmayın. Kapım her zaman açık olacak" diye konuştu.


ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de yaptığı konuşmada, Ayan'ın güleryüzü, samimi yaklaşımları ve yapıcı kişiliği ile Adana'da basın camiasında güzel bir yer edindiğini, Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak dürüst ve adil bir yönetim sergilediğini, Adana basınına katkı sağladığını, sorunların çözümüne katkı koyduğunu belirterek, İzmir'de de daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi. - ADANA

Basın İlan Kurumu, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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