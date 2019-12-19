ÇGC'den DHA'ya iki ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇGC'den DHA'ya iki ödül - Son Dakika

ÇGC'den DHA'ya iki ödül

6 saat önce

Adana muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

ÇGC'den DHA'ya iki ödül, System.String[]
Adana muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç Dr. Onur Dursun, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Yıldız, İletişim Meslek Lisesi Öğretmenleri Nurcihan Büyükyiğit ve Ayşe Bıyık, ÇGC Kurucu Üyeleri Vahap Ünkat, Mustafa Başkan ve Jale Karaşahinoğlu'ndan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda Basın Yarışması'nda ödül kazanan gazeteciler belirlendi. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Can Çelik haber dalında 'Sanal gerçeklik ile fizik tedavi' haberiyle, Nuri Pir ise TV-Görüntü dalında 'ÖSO'cular savaşa böyle hazırlanıyor' haberiyle Başarı Ödülü'ne layık görüldü.Ödüller, 27 Aralık'ta ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek törenle verilecek.


- Çgc
Adana, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim
Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu

Son Dakika Haberleri
23:12 Bursa'da "Uyum Mahalle Buluşmaları" toplantısı - Son Dakika
23:11 Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (1) - Son Dakika
23:10 ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma - Son Dakika
23:07 Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
23:06 Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi'de düzenlendi - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:20:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇGC'den DHA'ya iki ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]