CGC'den İl Milli Eğitim Müdürü Albak'a ziyaret

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Yönetim Kurulu üyeleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ı makamında ziyaret etti.



Albak, ziyarette yaptığı açıklamada, kente en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.



Eğitim camiasının, geleceğin inşasında önemli görev üstlendiğini ifade eden Albak, "Kentimizde 420 okulda 132 bin 681 öğrenci ve 7 bin 446 öğretmen ile eğitim ve öğretim yılı başladı. Gençlerimizi, günümüzün en modern eğitim araç ve gereçlerini kullanarak, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, düşünen, tasarlayan, tasarladığını üreten, teknolojiyi takip eden nitelikli bireyler olarak yetiştirmemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.



CGC Başkanı Ali Cihangir de, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak eğitim camiasına başarı diledi.



Cihangir, "Yeni eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ettik. Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kolaylıklar diliyoruz. Eğitim camiasının üzerinde büyük bir sorumluluk var. Bizlerin dinine, vatanına, milletine, örf ve adetlerine bağlı gençlere ihtiyacımız var. Bu kapsamda basın mensupları olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Cihangir, ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'a cemiyetin yayın organı Güneysu Dergisi hediye etti.