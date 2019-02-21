Son Dakika Haberleri: Çgc Kültür ve Sosyal Tesisleri'nin Tahsis Protokolü İmzalandı

Çgc Kültür ve Sosyal Tesisleri'nin Tahsis Protokolü İmzalandı

1 saat önce

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında Arif Nihat Asya Bayrak Parkı içinde bulunan sosyal tesislerin cemiyete devri için protokol imzalandı.

Çgc Kültür ve Sosyal Tesisleri'nin Tahsis Protokolü İmzalandı, System.String[]
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında Arif Nihat Asya Bayrak Parkı içinde bulunan sosyal tesislerin cemiyete devri için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile ÇGC Başkanı Cafer Esendemir birlikte protokolü imzaladı.

Protokol imza töreninde konuşan Esendemir, cemiyete yakışacak bir yeri gazetecilere kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Esendemir, "Yıllardan beri Adana'ya gelen büyükşehir belediye başkanlarından sosyal tesis isteriz ama her seferinde sözler unutulurdu. Bunun 1 sene önce temelini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül ile attık. Bize burayı gösterdi ve talip olduk. Hüseyin Sözlü'de bize burayı layık gördü. Bu durumun işlemleri biraz uzun sürdü. Sayıştay engeline takılmamak için yoğun çalışmalar yaptık. Belediye meclisinde, komisyonlarda oy birliğiyle geçerek burası Çukurova Gazeteciler Cemiyetine tesis edildi. Burası cemiyetimize yakışacak Adanamızın en güzel yerlerinden biri. Başkan Sözlü'ye tekrar teşekkür ederiz" dedi.

"Gazetecilerin talepleri bizim için önemli"

Basın emekçilerine bu tesisi kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, "Basın emekçilerin yıllardan beri ihtiyaç duyduğu ve Seyhan nehri manzaralı güzel tesis onların dostça istifade ettikleri bir tesis olacaktır. Geniş bir kadroya sahip olan Adana basınımızın taleplerini yerine getirmek bizim için çok önemli. Burada gazetecilerin bir araya geldiği, basın için önemli muhabbetlerin olacağı bir yer olacaktır. Burayı size devretmekle işin kolay kısmını halletmek arzusunda değiliz. Zaman içerisinde arzu ettiğiniz taleplerinizi de yerine getirmek dileğiyle bu tesis hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, Güncel
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