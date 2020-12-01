ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine - Son Dakika

ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine

01.12.2020 13:00
ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine, System.String[]

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, kuruluşunun 31. yılını basın açıklamasıyla kutladı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, kuruluşunun 31. yılını basın açıklamasıyla kutladı.

Bu yıl pandemi süreci ve kısıtlama kararları nedeniyle kutlama ve ödül töreni gerçekleştirilemediğine dikkat çekilen açıklamada, derneğe kazandırılacak olan yeni sosyal tesisin müjdesi verildi. ÇGD Bursa Şubesi'nin kuruluşundan bu güne getirdiği geleneklerden biri olan "Çağdaş Ödülleri" ise bu yıl pandemi süreci nedeniyle yalnızca tek bir dalda, tüm sağlık çalışanları adına Bursa Aile Hekimleri Derneği ve Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na "Dayanışma" alanında verilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dile kolay bir büyük heyecan, 2 Aralık'ta 31 yılını geride bırakıyor. Bursa Şubemizin yeni yaşını, geçmiş yılların birikiminin verdiği güvenle karşılarken, pandemi süreci nedeniyle her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kuruluş yıldönümü ve ödül törenimizi bu yıl her zamanki gibi salonları doldurarak gerçekleştiremiyoruz. Ancak sizlere kuruluş yıl dönümümüzde bir haber vermek isteriz. Derneğimizin kuruluş yıllarında en önemli konudan biri de kuşkusuz ki dernek ve lokal adresine sahibi olmaktı. ÇGD'nin ilk lokali şu anda kullandığımız ve Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanan binaydı. Onarıldı ve 23 Mart 1990'da görkemli bir törenle açıldı. Yılmaz Akkılıç başkanlığındaki kurucu yönetim, halen kullanmakta olduğumuz bu lokali derneğe kazandırarak, bir çatımız olmasını sağladı. Tarihimiz, geçmişimiz, dünden bugüne her anımızın tanığı derneğimizin Kültürpark'taki adresi hala tüm sosyal ve kültürel etkinliklerimizin yapıldığı, misafirlerimizin ağırlandığı gazetecilerin en önemli çatısı. 89 yılından bu yana Yılmaz Akkılıç, Arzu Arınel, Adnan Baştopçu, Yüksel Baysal, Bünyamin Tokmak, Tayfun Çavuşoğlu, Ayşe Aygör, Özcan Yazıcı, Berhan Soner, Bülent Sezgin, Aykut Güngör ve saymakla bitmez birçok basın emekçisi derneği daha ilerilere taşıdılar. 31 yıl sonra geçmişimizden aldığımız emekçi gelenekle, Nilüfer'de Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de katkılarıyla kazanımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz tarafından imzalanan protokolle, Ataevler mahallesinde bulunan alanın kullanım hakkı, Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne tahsis edildi. Tahsisin ardından bölgeye ilişkin proje çalışmaları da tamamlandı. Kültürpark'ta bulunan dernek binamız ve lokalimize de destekleri olan Mimar Mithat Kırayoğlu tarafından hazırlanan tadilat projemiz çok kısa süre içerisinde tamamlanarak ÇGD üyelerine ve Bursa'ya hizmet vermeye başlayacak. Geçmiş yılların emek ve cesaretine vefa olarak geleceğe bırakacağımız yeni bir çatımız daha olacak. Nilüfer Belediyesi'nin gazetecilerin örgütlü mücadelesinin simgesi Çağdaş'a tahsis ettiği alanda derneğin sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde bulunmasına yönelik tesis hayata geçirilecek. Örgütümüz genel merkeziyle, şubeleri ve temsilcilikleriyle üyelerimizin başını dik tutması için çalışmaya devam edecek. Selam olsun bu onuru yaşatanlara..."

ÇGD Bursa Şubesi'nin kuruluşundan bu güne getirdiği geleneklerden biri olan, fikir özgürlüğüne, hukuka, barışa, emeğe ve gerçek demokrasiye dikkati çekmek amacıyla farklı dallarda verilen "Çağdaş Ödülleri" bu yıl yalnızca tek bir dalda, tüm sağlık çalışanları adına Bursa Aile Hekimleri Derneği ve Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na "Dayanışma" alanında verilecek. ÇGD Bursa Şubesi'nin 2020 yılı Dayanışma Ödülü, pandemi döneminde yaşamla ölüm arasında kalan, tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma adına birinci basamak sağlık hizmetlerine ve Covid19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine dikkati çekmek amacıyla Bursa Aile Hekimleri Derneği ve Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen'e takdim edilecek. - BURSA

ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye, Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine - Son Dakika


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