Eskişehir
'de, Çağdaş Gazeteciler Derneği
(ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı
Belediyesinin destekleriyle "ÇGD Uğur Mumcu
Anma Gecesi ve Ödül Töreni" düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yılın siyasetçisi dalında ödül alan CHP
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu
, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.
Kuşoğlu, Ankara
'da eski adıyla Karlı Sokak, yeni adıyla Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu Türkiye
mücadelesidir aynı zamanda, bizim mücadelemizdir, çağdaşlık mücadelesidir. Uğur Mumcu adına 26. yılda böyle bir ödülü almak benim için büyük bir gururdur. Siyaset
mücadelesinin Türkiye mücadelesine dönüşmesi, bir siyasi parti mücadelesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. 31 Mart'ta bunun en güzel örneğini yaşayacağımızı düşünüyorum. Bizler Venezuela
olmayacağız. Türkiye Venezuela olmayacak. Bu bilinçli kitle olduğu sürece Türkiye ilelebet payidar yaşayacaktır."
Etkinlikte, siyaset dalında Kuşoğlu, Romanya
'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda; basın dalında Meliha Okur
, Ahu Özyurt
, Ömer Duru
; bilim dalında Özgür Taşkın
, Erhat Aydoğan
; hukuk dalında Orhan Yıldırım
, Meliha Selvi; sanat dalında Prof. Dr. Devrim Erbil
, Numan Kurtulmuş
; çevre ve kent dalında Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Can Ayday, Prof. Dr. Ruşen Keleş
ödül aldı.
Spor dalında Sümeyye Boyacı
, Metehan Altunbaş; mücadele dalında Ahbap Derneği, Şeker İş Sendika
Başkanı Hamit Dokuzlar, Avukat Emine Cevahir Çalıkuşu
, Yardım Sevenler Derneği
Başkanı Sevgi Şener, Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Özçelik
, Tekirdağ
Pınarcalı kadınlardan Hediye Hoban, İlknur Bozkaya, Fevziye Buğa; edebiyat dalında Enis Batur
, Rahmi Emeç, Kenan Kocatürk, Arif Keskiner
; yaşam boyu mücadele dalında ise Alpay ile Tunç Başaran
ödüle layık görüldü.
Törene, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.