CGD: Ukrayna savaşı milyonlarca kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyecek - Son Dakika
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CGD: Ukrayna savaşı milyonlarca kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyecek

19.03.2022 15:31
CGD: Ukrayna savaşı milyonlarca kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyecek

ABD'li düşünce kuruluşu CGD, Ukrayna'daki savaşın 40 milyondan fazla kişiyi "aşırı yoksulluğa" sürükleyeceği uyarısında bulundu.

ABD'li düşünce kuruluşu CGD, Ukrayna'daki savaşın 40 milyondan fazla kişiyi "aşırı yoksulluğa" sürükleyeceği uyarısında bulundu. Kuruluş, özellikle Ukrayna ve Rusya'dan buğday ithal eden ülkelere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Center for Global Development (CGD) Ukrayna savaşı nedeniyle gıda, petrol ve doğal gaz fiyatlarında meydana gelen artışın dünya üzerinde 40 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği öngörüsünde bulundu.

Kuruluşun araştırmasına göre, güncel fiyatlar 2007 ve 2010 yıllarındaki rekor seviyeyi de geride bıraktı. Dünya Bankası'nın verilerine göre, 2007 yılındaki fiyat artışları 155 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenmesine neden olmuştu. 2010 yılındaki fiyat artışlarına ise aşırı yoksul kategorisinde değerlendirilenlerin sayısı en az 44 milyon artmıştı. Dünya Bankası, günlük geliri 1,90 doların altında olanları "aşırı yoksul" olarak değerlendiriyor.

Buğday uyarısı

CGD'nin araştırmasına göre, Ukrayna'daki savaş özellikle Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal edenülkeleri zor durumda bırakacak. İki ülkenin toplam buğday ihracatı, dünya genelindeki buğday igracatının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Savaştan dolayı, buğday ihracatının kesintiye uğraması bekleniyor. Bunun özellikle Mısır, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Azerbaycan veTürkiye'ye etki edeceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada da, savaş nedeniyle Ukrayna'nın 13 milyon ton buğday ve 16 milyon ton mısırı ihraç edemeyeceği belirtimiş ve özellikle Orta Doğu ile Afrika'nın kuzeyindeki buğday ithalatına bağımlı durumda olan ülkelerde buğday fiyatlarının kısmen yüzde 70 dolayında arttığı ifade edilmişti.

Reuters,epd/BÖ,ET

(c)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Buğday, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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