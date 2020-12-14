Kanal D ekranlarının sevilen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yıllardır Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla ekranlara geliyordu. Yılmaz Erdoğan'ı son bölümlerde göremeyen izleyiciler "Yılmaz Erdoğan neden yok?" sorusunun cevabını aradı.
Geçtiğimiz haftalarda Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.
Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.
Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibiyle ekranlarda olacak.
Son Dakika › Magazin › Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti - Son Dakika Magazin