Chadli, Azubuike ve Uğur Uçkar ilk kez maç kadrosunda - Son Dakika

Chadli, Azubuike ve Uğur Uçkar ilk kez maç kadrosunda

08.11.2020 16:31
Chadli, Azubuike ve Uğur Uçkar ilk kez maç kadrosunda, System.String[]

Sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı olan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Nacer Chadli, Azubuike ve Uğur Uçar bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

Sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı olan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Nacer Chadli, Azubuike ve Uğur Uçar bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerde üç isim bu sezon ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi. Turuncu-lacivertlilerin sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle takımla birlikte olamayan Chadli'nin yanı sıra yine aynı nedenle bir süredir kadroda yer alamayan Azubuike ve Uğur Uçar, Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde bulunuyor. Söz konusu oyuncular Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek. - İSTANBUL

Chadli, Azubuike ve Uğur Uçkar ilk kez maç kadrosunda
Chadli, Azubuike ve Uğur Uçkar ilk kez maç kadrosunda

Nacer Chadli, Başakşehir, Uğur Uçar, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Chadli, Azubuike ve Uğur Uçkar ilk kez maç kadrosunda - Son Dakika Spor


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