Chadli ilk maçında 2 asist yaptı - Son Dakika

Chadli ilk maçında 2 asist yaptı

08.11.2020 18:06
Chadli ilk maçında 2 asist yaptı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta 2 asist birden yaptı.

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta 2 asist birden yaptı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'nin 2-1 mağlup etti. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilere beraberliği getiren gol 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen'den, galibiyet sayısı ise 90+4. dakikadan Mehmet Topal'dan geldi. Bu iki golün asistini yapan isim ise Chadli'ydi. Sezon başında Monaco'dan transfer edilen Nacer Chadli, sakatlı sebebiyle uzun süre takıma katılamamış ve ilk kez Gençlerbirliği müsabakasında maç kadrosuna alınmıştı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Deniz'in yerine oyuna dahil olan Chadli, 1 dakika sonra gelen golün asistine imza atan isim oldu. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise sol kanattan son çizgiye kadar inen Chadli'nin ortasında Mehmet Topal, galibiyeti getiren golü attı.

Belçikalı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydiği mücadelede iki asist birden yaparak 3 puanın mimarlarından biri olmayı başardı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Chadli ilk maçında 2 asist yaptı

Gençlerbirliği, Mehmet Topal, Nacer Chadli, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Chadli ilk maçında 2 asist yaptı - Son Dakika Spor


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