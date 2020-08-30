Chadwick Boseman'ın ölüm haberi paylaşımı, etkileşim rekoru kırdı

Black Panther filminin yıldızı 43 yaşındaki Chadwick Boseman dün kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Aktörün ölümünün duyurulduğu tweet, Twitter tarihinin en çok ilgi gören paylaşımı oldu. Söz konusu paylaşım, 6,4 milyonun üzerinde etkileşim alırken, 3 milyondan fazla da paylaşıldı.

Twitter , dün hayatını kaybeden 'Black Panther'in başrol oyuncusu Chadwick Boseman 'ın ölüm haberini duyuran paylaşımın, site tarihi boyunca en fazla etkileşim alan paylaşım olduğunu duyurdu.

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