Son Dakika Haberleri: Chahechouhe Bonservisiyle Çaykur Rizespor'da

Chahechouhe Bonservisiyle Çaykur Rizespor'da

1 saat önce

Fenerbahçe, Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor anlaştıklarını açıkladı.

Chahechouhe Bonservisiyle Çaykur Rizespor'da, System.String[]
Fenerbahçe, Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor anlaştıklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

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