Chahechouhe Bonservisiyle Çaykur Rizespor'da
1 saat önce
Fenerbahçe, Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor anlaştıklarını açıkladı.
Fenerbahçe
, Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe
'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor
anlaştıklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yi Bonservisiyle Transfer Etti
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