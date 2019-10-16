Chaklees Cafe'den yöresel yemek hizmeti

Van'da faaliyet gösteren Chakless Cafe Restoran, dünya mutfağının yanında yöresel yemek konseptiyle de vatandaşlara hizmet verecek.



Kuruluşlarının ikinci yıldönümü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Chaklees Cafe Restoran sahipleri Haşim İnan ve Azad Işık, başarılarında en büyük pay sahibinin gazeteciler olduğunu ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiler. 2018 yılında faaliyete başladıklarını hatırlatan işletme sahiplerinden Azad Işık, kentin markası olmanın yanında gerek Van'da gerekse Türkiye'de kendilerinden sıkça bahsettirildiğini söyledi. Chaklees olarak sürekli bir değişim ve yenilik içerisinde olduklarını belirten Işık, "Yeni yıla gireceğimiz bu aylarda bir ilke imza atarak, modern bir restoranda yöresel yemeklerimizi de buraya gelen misafirlerimize tattırmak istiyoruz" dedi.



Yöresel yemek kültürünün; yörede bulunan gıdaların türüne, pişirme tekniklerine, yeme adabına göre pek çok unsurun belirlediğini dile getiren Işık, "Yemek kültürünün tarihi yolculuğunda birbirinden çok farklı binlerce çeşit yemek ve lezzet oluştu. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, şehirden şehre ve köyden köye yemeklerin tarifleri ve lezzetleri değişti. Gelişen teknoloji ve yeni tercihlerle yöresel yemeklerimizde değişim devam ediyor. Bu nedenle zengin bir yemek kültürüne sahip olan ilimizde her damağa hitap eden lezzetlere artık Chaklees'ta karşılaşabilirsiniz. Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesinde zengin kahvaltısıyla öne çıkan ilimiz, neden yöresel lezzetlerle de anılmasın. Amacımız kentin yemek kültürünü herkese tanıtmak ve tattırmaktır. Ben bu anlamda bizlere her zaman destek olan basın mensuplarına ve Van halkına teşekkür ediyor, yöresel yemeklerimizi tatmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Gazeteciler ise, kentin ekonomisine katkı sunan ve başarılı çalışmalara imza atan genç girişimcilere teşekkür ederek, başarılarının devamını dilediler. - VAN