Son Dakika Haberleri: Chakless, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Chakless, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Van'da bir yılını dolduran Chakless Restaurant, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Chakless, Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
Van'da bir yılını dolduran Chakless Restaurant, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Chakless Restaurant sahipleri Haşim İnan ve Azat Işık, gazetecilerin gününü kutladı. Gazeteciler Günü ile birlikte Chakless'ın birinci yılını doldurduğunu dile getiren işletme sahiplerinden Haşim İnan, "Yaklaşık bir yıl önce işletmemizi açtık. Bu gün hem Gazeteciler Günü'nü kutlamanın hem de kafemizin birinci yılını doldurmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

İşletme sahiplerinden Azat Işık ise, Chakless ile 2 Nisan Caddesi'nin canlandığını ifade ederek, "Van'ın marka değeri olan Chakless, İstanbul başta olmak üzere çeşitli büyük şehirler ile franchising anlaşmaları yaparak, ülke markası olma yolunda ciddi adımlar atarak Van'ı gururlandırmıştır. 50'yi aşkın çalışanı ile Chakless, nezih ortamı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çok kısa bir zamanda Van'ın markası olmayı başarmıştır. Bu anlamda en kısa sürede Ankara'da şubemizin açılacağının müjdesini de buradan tüm halkımıza duyuruyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Van, Gazeteciler Günü, Güncel
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