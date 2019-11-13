Challenge Kupası'nda Tokat Belediye Plevnespor, Kazincbarcika'ya set vermedi

CEV Challenge Kupası eleme turu 1. maçında Tokat Belediye Plevnespor Voleybol Takımı, Macaristan temsilcisi VRC Kazincbarcika takımını 3-0 mağlup etti.



Balkan Kupasını kazanarak Türkiye'yi 2020 Erkekler CEV Challenge Cup'ta temsil etme hakkı kazanan Tokat Belediye Plevne, 2. turun ilk maçında Macaristan'ın VRCK Kazincbarcika takımını konuk etti. Ali Yücel Spor Salonunda oynanan CEV Challenge Kupası eleme turu 1. maçında Tokat Belediye Plevnspor ilk seti 25-17 aldı. İkinci seti 25-12'lik skorla oldukça rahat geçen Plevnespor, 3. sette de üstünlüğünü koruyarak 25-16 skorla maçtan 3-0 galip ayrıldı. Tokat taraftarının ayakta alkışladığı Plevnespor ekibi basın mensuplarına poz vererek sevinçlerini paylaştı.



İlker Altan: "İyi bir galibiyet aldık"



Tokat Belediye Plevnespor Antrenörü İlker Altan, taraftarlara destekleri için teşekkür ederek, "Ciddi bir sınav verdik. Hafife alınacak bir takım değildi. Hem son Macaristan şampiyonu olması hem de şu anki liglerinde lider olmaları zorluydu. Maçı ciddiye alarak ülkemizi temsil etmiş olmanın vermiş olduğu gururla elimizden geleni yaparak iyi bir galibiyet aldık. Macaristan'daki maçta iki set almamız durumunda bir tur sonrasına geçmiş olacağız" dedi.



Belediye Plevnespor takımı ikinci kaptanı Gökhan Çatal yaşadıkları sevinci dile getirerek, "Bizim için kolay maç gibi gözüküyor ama Avrupa sahnesinde bulunabilmek çok önemli idi. Balkan kupasını aldık bunun devamını Challenge Kupasında getirmek için iyi çalıştık. Haftaya Macaristan'a gideceğiz oradaki maçı da kazanıp bir üst tura çıkacağız" diye konuştu.



Kardos: "3 ana oyuncumuz oyunda yoktu"



VRCK Kazincbarcika takımı antrenörü Marek Kardos ise "3 ana oyuncumuz oyunda yoktu. 2 oyuncumuz da beklemede, transferi tamamlanmadı. Enerjimizi kendi ligimize saklıyoruz. Genç oyuncularımızın da ulusal lige alışması zaman alıyor" ifadelerini kullandı.



CEV Challenge Kupası eleme turu 1. maçının rövanşı 27 Kasım'da Macaristan'ın Kazincbarcika kentinde oynanacak. - TOKAT