Championship maçları hangi kanalda? Championship nereden izlenir? - Son Dakika
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Championship maçları hangi kanalda? Championship nereden izlenir?

15.08.2022 14:46
Championship maçları hangi kanalda? Championship nereden izlenir?

English Football League Championship, English Football League'in en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir. Büyük heyecan sahne olan Championship maçları hangi kanalda? Championship nereden izlenir? merak ediliyor.

Championship maçları hangi kanalda? English Football League Championship, English Football League'in en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir. Büyük heyecan sahne olan Championship maçları hangi kanalda? Championship nereden izlenir? merak ediliyor. İşte detaylar...

CHAMPIONSHIP MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Championship maçlarının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

EFL CHAMPIONSHIP NEDİR?

English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir. Lig 24 kulübün katılımıyla organize edilir. Her sezon, lig tablosunun en üst iki sırasında yer alan takımlar, otomatik olarak Premier Leagu'e yükselir. Sezonu, 3. ila 6. sırada tamamlayan takımlar, bir play-off turnuvasına katılır ve kazanan takım ilk iki sıradaki takımların ardından Premier League'e yükselir. Lig tablosunun son üç sırasındaki takımlar, sezon sonunda League One'a düşerler.

Daha önce Football League First Division (1992-2004) ve ondan önce Football League Second Division (1892-1992) olarak bilinen organizasyon, 2004-05 sezonunda Football League Championship adını aldı. Ligi kazananlar, Football League Championship kupasını alır. Profesyonel İngiliz futbolunun diğer liglerine benzer şekilde, Galli kulüpler de bu organizasyonda yer alabilmektedir ve bu da Championship'i sınır ötesi bir lig haline getirmektedir.

Championship, en üst seviye olmayan dünyadaki en zengin futbol ligidir ve Avrupa'daki sekizinci en zengin ligdir. 2018-19 sezonunda 20.181 ortalama seyirci sayısıyla, Championship dünyadaki herhangi bir ikinci seviye futbol ligindeki en yüksek maç başına seyirci sayısına sahiptir ve sadece dokuz üst sınıf lig, Championship'ten daha yüksek seyirci ortalamasına sahiptir.

Barnsley, İngiliz futbolunun ikinci seviyesinde diğer takımlardan daha fazla sezon mücadele etti ve 3 Ocak 2011'de Coventry City karşısında elde ettiği 2-1'lik iç saha galibiyeti ile İngiliz futbolunun ikinci seviyesinde 1.000 galibiyet elde eden ilk kulüp oldu. Barnsley ayrıca ikinci seviye futbol liginde (G1028, B747, M1224) 3.000 maç oynayan ilk kulüp. Günümüzde, Derby County ve Nottingham Forest, ligin en uzun süredir mücadele eden takımlarıdır.

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