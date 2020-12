Chandler cinsi ceviz fidanlarının dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Chandler çeşidi 11 bin 400 adet aşılı ceviz fidan dağıtımı yapıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtılmak üzere İl Özel İdare kaynakları kullanılarak bir kısmı çiftçi katkılı bir kısmı hibe olarak desteklenen ceviz fidanı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtıldı. Ceviz fidanı dağıtımı hakkında konuşan Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, " İlimizde uygulanan 'Meyve Üretimini Geliştirme' projesi kapsamında ilçemizde üreticilere dağıtılmak üzere 11 bin 400 adet Chandler çeşidi ceviz fidanı temin ettik. Yüzde 40 ' ı çiftçi katkılı, yüzde 60 ' ı İl Özel İdare destekli dağıtılan ceviz fidanları dağıtımı sonucunda yaklaşık 720 dekar yeni ceviz bahçesi kurulmuş olacak. Bu şekilde çiftçilerimizi devlet olarak hem fidan temini ile girdi yönünden desteklemiş oluyoruz hem de bahçe tesisi ile ilçemiz ceviz alanlarında gelişmeye katkı sağlamış oluyoruz. Yaptığımız fidan dağıtımlarımız dışında ayrıca çiftçilerimize tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca meyvesi ve kerestesi ile ekonomik değeri olan ceviz ilçemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Çaycuma'mızda ceviz üretimini önemsiyoruz . Çalışmalarımız bu doğrultuda devam etmektedir. Bizim önceliğimiz üretim. Covid-19 ' un başlangıcından itibaren bir çok sektörde üretim ara verirken, gıda öneminin bu dönemde daha çok hissedilmesi, güvenilir gıdaya ulaşımın önemi, üretime olan ihtiyacı da dikkate alarak verdiğimiz destekle çiftçilerimizin üretimi hız kesmeden devam etmektedir. Biz de kurum olarak üretimde yer alan her çiftçimize, her vatandaşımıza gereken yardım ve kolaylığı sağlama gayreti içindeyiz. Dağıtımdan itibaren kurumumda ki her arkadaşımız bahçe ziyaretleri ile eğitimleri sürdürüyoruz. Bu vesileyle taleplerimizi karşılayarak bize destek veren Valimize ve İl Müdürümüze ayrıca emeği geçenlere kurumum adına teşekkür ederim. Üretim için ben de varım diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum" dedi. - ZONGULDAK