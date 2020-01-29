Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı - Son Dakika

Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı

6 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Chandra X-ışını Teleskobu, galaksi öbeklerinin çarpışarak birleşmesini görüntüledi.

Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Chandra X-ışını Teleskobu, galaksi öbeklerinin çarpışarak birleşmesini görüntüledi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Chandra X-ışını Teleskobu, Dünya'dan 4 milyar ışık yılı ötedeki, "Abell 1758" sisteminde çarpışarak birbirine yaklaşan iki galaksi öbeği çiftini kayda aldı.

Yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon verilerini algılayan Chandra'nın, X-ışını bandında yaptığı gözlemlerle başka teleskoplardan elde edilen optik verileri birleştiren NASA, 4 galaksi öbeğinin ikili birleşmelerini gösteren yüksek çözünürlüklü bir kompozit fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

Fotoğrafta, çarpışan galaksi öbekleri mavi renkteki iki bulutsu içinde görülüyor.

Chandra X-ışını Teleskobu, uzay gözlemleri yapıyor

Chandra Teleskobu ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) X-ışını teleskobu XMM-Newton'un verilerini kullanan gökbilimciler, "Abell 1758"yi ilk kez 2004'te dörtlü bir galaksi öbeği sistemi olarak keşfetmişti.

Zaman içinde ikili çarpışmalarla birleşen galaksi öbeklerinin birbirlerine yaklaşarak tek bir mega galaksi öbeğine dönüşeceği tahmin ediliyor.

Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı
Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi Bir çift cinsel ilişki esnasında fantezinin dozunu kaçırınca, genç kız hayatını kaybetti Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:23:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]