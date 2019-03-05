Son Dakika Haberleri: Chanel'den Hayatını Kaybeden Modacı Lagerfeld İçin Saygı Duruşu

Chanel'den Hayatını Kaybeden Modacı Lagerfeld İçin Saygı Duruşu

1 saat önce

Paris moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye sunan Chanel, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld için gösteri öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenledi.

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Paris moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye sunan Chanel, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld için gösteri öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:19 

Karl Lagerfeld, Paris, Chanel, Dünya
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