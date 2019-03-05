Chanel'den Hayatını Kaybeden Modacı Lagerfeld İçin Saygı Duruşu
1 saat önce
Paris moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye sunan Chanel, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld için gösteri öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenledi.
Paris
moda haftası kapsamında yeni koleksiyonunu görücüye sunan Chanel
, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden moda ikonu Karl Lagerfeld
için gösteri öncesi bir dakikalık saygı duruşu düzenledi
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:19
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