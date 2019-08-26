Son Dakika Haberleri: Chang'e-4, Ay keşfine devam ediyor
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Chang'e-4, Ay keşfine devam ediyor

1 saat önce

Çin'in uzay araştırmaları kapsamında Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Chang'e-4 iniş aracı ve Yutu-2 keşif aracı, dün tekrar otomatik bir şekilde açılarak, Ay'daki dokuzuncu gündüze uyandı.

Chang'e-4, Ay keşfine devam ediyor, System.String[]

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından Chang'e-4 ile Yutu-2'nin Ay'daki misyonuyla ilgili yapılan açıklamada, araçların geceleri Ay'daki aşırı düşük sıcaklık sınavından başarıyla geçip, dokuzuncu gündüze uyandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Chang'e-4 iniş aracının taşıdığı cihazlar da art arda açılıp, yeryüzü görüntüsü, maddeler ve sığ yüzey yapısı gibi veriler toplarken, Yutu-2 keşif aracı ise öngörülen noktalarda bilimsel keşif çalışmalarına devam edecek.

Ay'ın karanlık tarafında keşif yapan ilk uzay aracı Chang'e-4'ün en önemli görevi, Ay'ın jeolojik durumu ve kaynaklarıyla ilgili bilgiler toplayarak bilimsel veriler elde etmek.

Ay'da gündüzlerin süresi, yaklaşık 14 Dünya gününe tekabül ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:56 Kaynak: Bültenler
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