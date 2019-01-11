Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı
2 saat önce
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.
Çin
Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.
Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık
2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: DHA
Jelena Karleusa'nın, Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edildi
Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı
Gençlerin Ormanda Çektiği Video Dünya Gündemine Oturdu
Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı