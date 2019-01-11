Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.







Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık 2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı.

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