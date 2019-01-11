Son Dakika Haberleri: Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı

Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı

1 saat önce

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.

Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı, System.String[]
Çin Ulusal Uzay İdaresi  (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.

 

Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık 2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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