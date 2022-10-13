Çin'in Eyaletinde Çeltik Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Eyaletinde Çeltik Hasadı

13.10.2022 21:26
Çin'in Eyaletinde Çeltik Hasadı

CHANGCHUN, 13 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Da'an kentine bağlı Taishan kasabasının Wanshan köyü bitişiğindeki çeltik hasadı yapılan tarlalar görülüyor.

CHANGCHUN, 13 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Da'an kentine bağlı Taishan kasabasının Wanshan köyü bitişiğindeki çeltik hasadı yapılan tarlalar görülüyor. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çinli Temsilci, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna Hakkında Düzenlenen Özel Oturumda Konuştu Çinli Temsilci, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna Hakkında Düzenlenen Özel Oturumda Konuştu Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı, Daimi Komite Oturumunun Tarihini Belirledi Çin'in En Üst Düzey Yasama Organı, Daimi Komite Oturumunun Tarihini Belirledi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Eyaletinde Çeltik Hasadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Eyaletinde Çeltik Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement