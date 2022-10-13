Çin'in Eyaletinde Çeltik Hasadı

CHANGCHUN, 13 Ekim (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Da'an kentine bağlı Taishan kasabasının Wanshan köyü bitişiğindeki çeltik hasadı yapılan tarlalar görülüyor. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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