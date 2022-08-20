Çinli Otomobil Üreticisi Faw Jiefang, Batarya Devi Catl ile Ortak Girişim Kurdu

CHANGCHUN, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çinli kamyon üreticisi FAW Jiefang tarafından Cuma günü yapılan açıklamada FAW Jiefang ve batarya devi Contemporary Amperex Technology Ltd. Şti.'nin (CATL), yeni enerjili ticari araç pazarına açılmayı amaçlayan bir ortak girişim kurduğu belirtildi. FAW Jiefang'a göre ortak girişim, araç ve batarya ayırma hizmetleri, araç kiralama ve nakliye hizmetleri ve kullanılmış araç ve batarya geri dönüşüm hizmetleri sunacak. FAW Jiefang'ın yönetim kurulu başkanı Hu Hanjie, ortak girişimin 20 25 yılına kadar, 20.000'den fazla yeni enerjili araca hizmet etmek için yeterli kapasiteye sahip olacak şekilde, 100'den fazla istasyondan oluşan beşten fazla kentsel batarya değiştirme ağı kurmasının beklendiğini söyledi. Hu ayrıca, 2025 yılına kadar ortak girişimin toplam gelirinin 1,5 milyar yuana (220 milyon ABD doları) ulaşacağını tahmin ediyor. FAW Jiefang, Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup'un kamyon üretimindeki iştiraki konumunda bulunuyor. 1953 yılında kurulan ve merkezi Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan devlete ait FAW Grup, Çin'in otomobil endüstrisinin beşiği olarak biliniyor. Merkezi Fujian Eyaletinin Ningde şehrinde bulunan CATL, Çin'in önde gelen otomotiv lityum iyon batarya üreticisidir.