Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi - Son Dakika
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Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

19.07.2022 19:25
Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

CHANGCHUN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni enerjili araçlar sergilendi.

CHANGCHUN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, yeni enerjili araçlar sergilendi.

Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, insanlar Audi marka bir yeni enerjili aracı deneyimliyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, insanlar FAW- Volkswagen marka bir yeni enerjili aracın yanından geçiyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, BYD marka bir yeni enerjili araç sergileniyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Audi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergilendi - Son Dakika
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