Son Dakika Haberleri: "Change" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel 'Change' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

"Change" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların motor ve şasi numaralarını "change" adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları change yöntemiyle piyasaya sürdüğü belirlenen 6 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, söz konusu yöntemle satışa sunulan 3 araç ile yakalama haczi bulunan 18 araca ele konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Change operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:25 Kaynak: AA
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