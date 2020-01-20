"Change" operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Change' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

"Change" operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bursa polisi tarafından change şebekesine yönelik yapılan operasyonda 2 bin güvenlik kamerası ve 5 bin emniyete kayıtlı aracın görüntüsü incelenerek 190 çalıntı araç ele geçirildi.

Bursa polisi tarafından change şebekesine yönelik yapılan operasyonda 2 bin güvenlik kamerası ve 5 bin emniyete kayıtlı aracın görüntüsü incelenerek 190 çalıntı araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları, hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 17 kişi yakalandı. Bursa'da şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi de emniyette sergilendi. Diğer yandan yakalanan 190 change yapılmış araç Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teşhir edildi. Aralarında lüks arabaların da bulunduğu araçlar emniyetin bahçesini galeriye çevirdi.


Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan Y.K., A.Y., F.Ş., R.P., Y.Y., A.Y., S.Ç., E.K., Ü.D., Ö.Ş., K.U., N.G., M.Ş.G., F.K. C.A. Y.A .ve Y.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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