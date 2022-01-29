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'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

29.01.2022 09:13

BURSA merkezli 13 ilde polis ekiplerince düzenlenen 'change oto' operasyoununda, 12 kişilik çete çökertildi.

BURSA merkezli 13 ilde polis ekiplerince düzenlenen 'change oto' operasyoununda, 12 kişilik çete çökertildi. Operasyonda şasi numarası değiştirilip, satıldığı tespit edilen 10 milyon TL değerindeki 38 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan bir aracın şasi numarasının değiştirilmesinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada oto kaçaklığı yapan çeteyi tespit eden ekipler, çetenin Bulgaristan'dan araçları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği ve bu araçların şasi numaralarını Türkiye'de hurdaya çıkmış ya da trafikten men edilen aynı marka ve model araçların şasi numaralarıyla değiştirdiğini saptadı. Soruşturmayı genişleten ekipler, aralarında oto galericilerin de olduğu 12 şüpheli olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 Ocak'ta Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Edirne, Aydın, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum olmak üzere toplam 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D., A.M. ve E.Ş. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, şasi numarası değiştirilen ve piyasa değeri toplam 10 milyon TL olan 38 araca el konuldu. Ayrıca operasyonda 36 adet araç şasi numaralarını değiştirmede kullanılan numaratör, 18 adet noter satış belgesi, 6 adet plaka, 4 adet araç ruhsatı ve yabancı plakalı araçların alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. çıkarıldığı mahkemece 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. El konulan araçlar, dronla havadan görüntülendi.

'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'CHANGE OTO' OPERASYONUNDA 38 ARACA EL KONULDU, 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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