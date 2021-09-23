'Change Oto' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildi. Dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Nazilli Adliyesine sevk edildi. - AYDIN

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